Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल के साथ आने के लिए अखिलेश ने रखी शर्त, पहले सीटों का बंटवारा हो जाए

Highlights शीट शेयरिंग के बाद न्याय यात्रा में शामिल होगी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए मिला था न्योता उत्तर प्रदेश में चल रही है राहुल की न्याय यात्रा

Bharat Jodo Nyay Yatra: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उस समय समाजवादी पार्टी न्याय यात्रा में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि अभी बातचीत चल रही है। कई सूचियां उधर से आई हैं और इधर से भी गई हैं।

#WATCH | Lucknow, UP: On joining Congress' Bharat Jodo Nyay Yatra, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says "Right now talks are going on, lists have come from them, we have also given them the list. The moment, seat distribution is done, Samajwadi Party will join their Nyaya… pic.twitter.com/BzyTXcc0lM