ओम बिड़ला से अखिलेश बोले, 'आपके अधिकारों का हनन हो रहा, हमें लड़ना होगा', शाह हुए गुस्सा

अखिलेश यादव ने ओम बिड़ला से बोले कहा- आपके अधिकारों का हनन हो रहा है फिर क्या था अमित शाह नाराज हो गए

Parliament Session 2024: चालू मानसून सत्र में वक्फ बोर्ड को लेकर लाए जा रहे बिल के बीच अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से कह दिया कि अभी तो हमारे और आपके अधिकार घट रहें हैं। उन्होंने कहा कि कहा था कि आप लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर के न्यायाधीश हैं। बस फिर क्या था इतने में लाल-पील हुए गृह मंत्री अमित शाह गुस्सा में आकर बोले आप इस तरह से गोलमोल बातें नहीं कर सकते हैं।

समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्पीकर से कहा कि संसद की गौलरी में सुना है कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, फिर भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध करने पर आगे उन्होंने कहा कि इस बात पर वो घोर विरोध करते हैं। फिर अमित शाह गुस्सा से आग बबूला हो गए और बोले लोकसभा स्पीकर सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं है, बल्कि वो पूरे सदन के नेता हैं।

Akhilesh Yadav - BJP is now considering reducing the powers of the Speaker.



Amit Shah - You are not the protector of the Speaker's rights.



Why is Mota bhai so angry ?#WaqfBoardBillpic.twitter.com/BLGA8l6nTP