Lok Sabha Election 2024: "सपा सरकार में दिए लैपटॉप को इतना छोटा कर दिया.., स्मार्टफोन" अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कसा तंज। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में जो लैपटॉप दिए गए वो आज स्मार्टफोन में बदल गए और काम भी नहीं कर रहे

Lok Sabha Election 2024: उत्तर प्रदेश के संभल में हुई सपा की चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा दिए गए लैपटॉप को भाजपा सरकार ने स्मार्टफोन के रूप में बदलकर इतना छोटा कर दिया कि वो चलता भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक देश भी गरीब और वंचितों को लैपटॉप देकर भविष्य बेहतर बनाने का काम करते हैं।

उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि जब दिल्ली में बिल गेट्स पीएम नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल डिवाइड साफ दिखता है और इस वजह से अमीर और गरीब के बीच खाई पैदा हो गई, इसलिए भारत को इसे कम करने की जरूरत है। अखिलेश ने आगे कहा हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि सपा सरकार में गरीबों और जरूरतमंदों को लैपटॉप दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में आए और जरूरत पड़ी तो आटा के साथ डेटा भी मुफ्त देंगे।

#WATCH | Sambhal, Uttar Pradesh: Addressing a public gathering, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "...We (SP) distributed laptop...When Bill Gates came to Delhi and spoke to PM Modi; he said that the digital divide-the distance between rich and poor has increased and… pic.twitter.com/GyHlGklYNW