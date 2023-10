Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad: सबसे बड़े छात्र संगठन से जुड़ने का मौका, डूसू चुनाव जीतने के बाद एबीवीपी की सदस्यता अभियान

Highlights एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद पर तुषार डेढा, सचिव पद पर अपराजित और सह सचिव पद पर सचिन बैंसला ने भारी मतों से जीत दर्ज की. चुनाव जीतने के बाद एबवीपी को मनोबल सातवें आसमान पर है. दूसरी बार हो रहा है जब हम सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं.

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad:दिल्ली विश्वविद्यालय में तीन साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तीन सीटों पर जीत पक्की की. एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद पर तुषार डेढा, सचिव पद पर अपराजित और सह सचिव पद पर सचिन बैंसला ने भारी मतों से जीत दर्ज की.

जीते हुए उम्मीदवारों ने छात्र संघ के कार्यालाय में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार पूजा हवन कर विधि पूर्वक अपना अपना पद ग्रहण किया. इधर सभी उम्मीदवारों ने डीयू में पढ़ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने हमें वोट किया. हम उनके मुद्दों को उठाएंगे और हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिल्ली



सदस्यता अभियान

8 - 13 अक्टूबर, 2023#JoinABVP

Give a new direction to your life by joining various platforms provided by ABVP pic.twitter.com/h8hIc15JCH