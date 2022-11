कांग्रेस नेता ने की सीएम केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर का नार्को टेस्ट कराने की मांग, कहा- 'पहली बार ऐसा दावा...'

Highlights कांग्रेस नेता अजय कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री सत्येंद्र जैन और ठग सुकेश चंद्रशेखर का नार्को विश्लेषण परीक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब किसी ने स्पष्ट रूप से लिखित में दावा किया कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री को एक निश्चित राशि दी है। चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना को पत्र लिखकर अपने आरोपों की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता अजय कुमार ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री सत्येंद्र जैन और ठग सुकेश चंद्रशेखर का नार्को विश्लेषण परीक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब किसी ने स्पष्ट रूप से लिखित में दावा किया कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री को एक निश्चित राशि दी है।

एएनआई से कुमार ने कहा, "सुकेश चंद्रशेखर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का नार्को टेस्ट होना चाहिए। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने साफ-साफ लिखा है कि उन्होंने किसी सीएम को एक निश्चित रकम दी है।" 200 करोड़ के रंगदारी रैकेट चलाने के आरोप में मंडोली जेल में सजा काट रहे चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना को पत्र लिखकर अपने आरोपों की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है।

