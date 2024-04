Iran–Israel conflict: एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने-जाने वाली सभी उड़ानें 30 अप्रैल तक निलंबित कीं

Highlights एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने-जाने वाली सभी उड़ानें 30 अप्रैल तक निलंबित कीं एयर इंडिया ने कहा है कि वह स्थिति की निगरानी कर रहे हैं एयर इंडिया ने अधिक जानकारी के लिए कॉल करके संपर्क करने की सलाह दी है

नई दिल्ली: इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, भारतीय विमान कंपनी एयर इंडिया ने शुक्रवार को मध्य-पूर्व में उभरती स्थिति के मद्देनजर तेल अवीव से अपनी सभी उड़ानें 30 अप्रैल, 2024 तक निलंबित कर दीं। एयर इंडिया ने कहा है कि वह स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

एयर इंडिया ने एक्स पर जानतकारी देते हुए कहा, "मध्य पूर्व में उभरती स्थिति को देखते हुए, तेल अवीव से हमारी उड़ानें 30 अप्रैल 2024 तक निलंबित रहेंगी। हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। जिन्होंने इस अवधि के दौरान तेल अवीव से यात्रा के लिए बुकिंग की पुष्टि की है उन्हें पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार की छूट दी गई है। हम दोहराना चाहेंगे कि एयर इंडिया में, हमारे ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।"

