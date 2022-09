मस्कट में 145 लोगों को ला रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में लगी आग, सभी को सुरक्षित निकाला गया

Highlights मस्कट-कोच्चि एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान से धुआं निकलने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग ले जाया गया है। डीजीसीए का कहना है कि हम घटना की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे।

मस्कट: मस्कट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर बुधवार को विमान से धुआं निकलने के बाद सभी यात्रियों को मस्कट-कोच्चि एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से स्लाइड पर निकाला गया। एआई एक्सप्रेस बी737 (वीटी एएक्सजेड) मस्कट से कोचीन तक IX-442 के रूप में काम कर रही है, टेकऑफ के लिए टैक्सी के दौरान इंजन नंबर 2 में धुएं और आग का अनुभव हुआ।

All passengers were safely evacuated after smoke was detected in engine no. 2 of Air India Express flight (to Cochin) on the runway at Muscat airport. Relief flight to be arranged. We will investigate the incident and also take appropriate action: DGCApic.twitter.com/L7w9yX4GrH