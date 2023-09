Ahmedabad and Vadodara Municipal Corporation: भाजपा में बदलाव, अहमदाबाद और वड़ोदरा में नए महापौर और उप मेयर, देखें लिस्ट

Highlights जैन ने किरीट परमार का स्थान लिया। किरीट परमार का ढाई वर्ष का कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो रहा है। देवांग दानी को ढाई साल के कार्यकाल के लिए एएमसी की स्थायी समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया।

Ahmedabad and Vadodara Municipal Corporation: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पार्षद प्रतिभा जैन सोमवार को अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) की महापौर चुनी गईं, जबकि जतिन पटेल को उप महापौर बनाया गया। अहमदाबाद के शाहीबाग वार्ड से पार्षद जैन को यहां एएमसी की आमसभा की बैठक में ध्वनि मत से महापौर चुना गया।

Congratulations Smt. Pratibhaben Jain for being Appointed as a Mayor of Ahmedabad Municipal Corporation. ( AMC-Amdavad Municipal Corporation )#MayorofAhmedabad#ahmedabadpic.twitter.com/VMmYRMofc7