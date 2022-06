Agnipath protests: ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ प्रदर्शन, 200 ट्रेन प्रभावित और 35 ट्रेन रद्द, देखें लिस्ट

Highlights आठ ट्रेनों के परिचालन की निगरानी करने का फैसला भी किया है। 13409 मालदा टाउन-किऊल एक्सप्रेस शामिल हैं। उत्तर सीमांत रेलवे की कई ट्रेन गुजरती हैं और तीन प्रभावित हुई है।

Agnipath protests: सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के कारण अब तक 200 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि बुधवार को प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 35 ट्रेन रद्द कर दी गयीं जबकि 13 का गंतव्य से पहले ही समापन कर दिया गया।

प्रदर्शन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्व मध्य रेलवे पर पड़ा है जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से आते हैं। इन राज्यों में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन देखा गया है। ऐसे में पूर्व मध्य रेलवे ने प्रदर्शन के कारण आठ ट्रेनों के परिचालन की निगरानी करने का फैसला भी किया है।

