Agnipath protests: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से की अपील, रेलवे आपकी और राष्ट्र की संपत्ति, देखें वीडियो

Agnipath protests: सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शुक्रवार को तीसरे दिन भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है।

इस बीच अग्निपथ के विरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल न हों और रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। रेलवे देश की संपत्ति है। रेलवे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने का आग्रह किया।

