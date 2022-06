अग्निपथ स्कीम विरोध: यूपी-बिहार के बाद विरोध की आग अब पहुंची तेलंगाना, प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर फूंकी ट्रेन, जमकर किया तोड़फोड़

Highlights अग्निपथ योजना को लेकर लगभग पूरे भारत में विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेने भी फूंक दी है। देश के कई राज्यों में हिंसा और आगजनी की कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे है।

अग्निपथ स्कीम विरोध: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ कर एक ट्रेन में आग लगा दी है। यही नहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में भी युवाओं की उग्र भीड़ ने इस योजना के खिलाफ जमकर हंगामा किया है और कई ट्रेनों में तोड़फोड़ भी की है। पूरे उत्तर भारत में इस योजन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे है जिसमें कई कई राज्यों में ट्रेनों को निशाना बनाया गया है।

