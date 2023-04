Bhiwandi Building Collapse: 20 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स, बाहर आते ही फूट-फूटकर रोने लगा, देखें वीडियो

Highlights महाराष्ट्र के भिवंडी बिल्डिंग हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत हो गई है। यही नहीं 14 लोगों को बचा लिया गया है और मलबे में अभी सात लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसले अलावा बचाव दल की टीम ने करीब 20 घंटे बाद एक शख्स को जिंदा बाहर भी निकाला है।

मुंबई: महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में शनिवार को दो मंजिला गोदाम ढहने के कारण एक बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गई और अब तक 14 लोगों को बचा लिया गया। मलबे में अब भी सात और लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव कार्य के दौरान एनडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीम ने एक शख्स को भी करीब 20 घंटे बाद मलबों से सुरक्षित बाहर निकाला है।

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें शख्स को रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में जैसे ही शख्स को बाहर निकाला गया और उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑक्सीजन दी गई और फिर आगे की इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है जिस ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) ने जारी किया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एक शख्स को एनडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीम सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल रही है। टीम के सदस्य चारों और से घेर कर शख्स को ऊपर उठा रहे है और उसे बाहर निकाल रहे है।

