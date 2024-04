UPSC Results 2023: कौन हैं आदित्य श्रीवास्तव, जिन्होंने UPSC परीक्षा में किया टॉप, यहां जानिए

Highlights UPSC Result 2023: आदित्य श्रीवास्तव ने परीक्षा में टॉप किया UPSC Result 2023: दूसरे नंबर पर अनिमेष प्रधान रहें UPSC Result 2023: तीसरी रैंक पर Donuru Ananya रेड्डी रहीं

UPSC Result 2023:संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सर्विस के फाइनल नतीजे आज घोषित कर दिए हैं। सामने आए रिजल्ट में आदित्य श्रीवास्तव ने परीक्षा में टॉप किया है। हालांकि अभी आए नतीजों को देखते हुए अगर कोई भी कैंडिडेट्स अपने नतीजे देखना चाहते हैं, तो यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।

इस साल कुल 1016 अभ्यर्थियों का चुनाव आईएस, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केंद्रीय सरकार से जुड़ी ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरी पर हुआ है। परीक्षा में पहली रैंक आदित्य श्रीवास्तव ने अच्छा स्कोर किया, अनिमेष प्रधान ने दूसरी रैंक हासिल किया, तीसरी रैंक पर Donuru Ananya Reddy रहीं, पी के सिद्धार्थ रामकुमार चौथे नंबर पर रहें और पांचवे स्थान पर रुहानी ने ये रैंक किया।

