Aditya-L1 Mission: इसरो ने कहा- आदित्य-एल1 ने पृथ्वी पर दूसरा युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया

Highlights इसरो के मुताबिक, आदित्य-एल1 न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही सूर्य के करीब आएगा। विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि संभावना है कि यह अगले 10 या 15 वर्षों तक चल सकता है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया।

नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष-आधारित मिशन, आदित्य-एल1 ने मंगलवार को दोपहर लगभग 3 बजे अपना दूसरा पृथ्वी-संबंधित पैंतरेबाज़ी सफलतापूर्वक की। उपग्रह को L1 बिंदु पर अंतिम रूप से स्थापित करने की प्रक्रिया में जटिल युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला की आवश्यकता होगी, जिसमें पहला प्रदर्शन रविवार को किया जाएगा।

इसरो ने ट्वीट कर कहा, "दूसरा अर्थ-बाउंड पैंतरेबाज़ी (ईबीएन#2) इस्ट्रैक, बेंगलुरु से सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान मॉरीशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में ISTRAC/ISRO के ग्राउंड स्टेशनों ने उपग्रह को ट्रैक किया। प्राप्त की गई नई कक्षा 282 किमी x 40225 किमी है।" अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि अगला युद्धाभ्यास 10 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे के आसपास निर्धारित है।

Aditya-L1 Mission:

The second Earth-bound maneuvre (EBN#2) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru.



ISTRAC/ISRO's ground stations at Mauritius, Bengaluru and Port Blair tracked the satellite during this operation.



The new orbit attained is 282 km x 40225 km.



The next… pic.twitter.com/GFdqlbNmWg