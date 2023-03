फ्लाइट कॉकपिट में गुजिया-कोल्ड ड्रिंक पीने पर स्पाइसजेट के क्रू मेंबर्स पर एक्शन, 2 पायलटों को ड्यूटी से हटाया

Highlights स्पाइसजेट के विमान में पायलटों के कंसोल पर कोल्ड ड्रिंक पीने की तस्वीरें वायरल स्पाइसजेट ने दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटाया पायलटों के ऐसा करने से यात्रियों की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप

नई दिल्ली:स्पाइसजेट के विमान में पायलटों के होली मनाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरें सामने आने के बाद यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, मामले संज्ञान में आने के बाद स्पाइसजेट ने अपने दोनों पायलटों को होली पर फ्लाइट के कॉकपिट में कंसोल पर कोल्ड ड्रिंक रख कर गुजिया खाने के लिए ड्यूटी से हटा दिया।

दोनों पायलटों को मामले की जांच के बाद ड्यूटी से हटा दिया गया है। स्पाइसजेट के अधिकारियों के अनुसार, पायलटों ने ऐसा करके उड़ान सुरक्षा को खतरे में डाला। दरअसल, स्पाइसजेट की कॉकपिट के अंदर खाना खाने को लेकर सख्त कानून है और इसका पालन विमान के सभी क्रू मेंबर्स करते हैं। मगर इन दो पायलटों ने नियमों की अनदेखी की है और जिसके बाद उनके खिलाफ ये कदम उठाया गया है।

Spicejet HOLI case-

Two pilots grounded for being irresponsible while operating a flight

+case from 8th march,Delhi-Guwahati flight

+the duo kept a cup of liquid beverage over the flight deck’s centre console while operating flight

+spillage could have affected safety

+DGCA… https://t.co/nnuEoBWqgApic.twitter.com/XpN5u45m84