दिल्ली शराब नीति मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी, देखें वीडियो

Highlights सीबीआई का तर्क है कि शराब कंपनियां उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने में शामिल थीं, जिससे कंपनियों को 12 प्रतिशत का लाभ होता। एजेंसी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी ने इसके लिए रिश्वत दी थी। नीति रद्द किए जाने के बाद भाजपा ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पुरानी शराब नीति पर वापस लौट आई है।

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह के घर पर तलाशी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी सुबह-सुबह राज्यसभा सांसद के दिल्ली स्थित घर पहुंचे। दिल्ली में आप सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद शराब नीति मामले में केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आने वाले सिंह नए आप नेता हैं।

उत्पाद शुल्क नीति मामला दिल्ली सरकार की 2021 की शराब नीति के संबंध में दायर किया गया था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इसी मामले में अप्रैल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी करीब नौ घंटे तक पूछताछ की गई थी। सीबीआई का तर्क है कि शराब कंपनियां उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने में शामिल थीं, जिससे कंपनियों को 12 प्रतिशत का लाभ होता।

#UPDATE | ED raids underway at the residence of AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh, in connection with excise policy case: Sources https://t.co/MgIBcKQC05