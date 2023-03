AAP के आतिशी, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के मंत्रियों के रूप में ली शपथ, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ली जगह

Highlights आतिशी और भारद्वाज ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह ली आतिशी को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली और पर्यटन विभाग आवंटित किए गए हैं सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, जल और उद्योग और शहरी विकास मिला है

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को दिल्ली सरकार में नए मंत्रियों के रूप में शपथ ली। नए शामिल मंत्रियों ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह ली, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाह पर दोनों आप नेताओं को मंत्री नियुक्त किया था।

आतिशी को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली और पर्यटन विभाग आवंटित किए गए हैं, सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, जल और उद्योग और शहरी विकास मिला है। एएनआई ने बताया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी, कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और सिसोदिया की टीम की प्रमुख सदस्य रही हैं। उन्होंने पूर्वी दिल्ली सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वह भाजपा के गौतम गंभीर से हार गईं।

वहीं सौरभ भारद्वाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ग्रेटर कैलाश निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वह केजरीवाल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी थे। दिल्ली मंत्रिपरिषद में अब सीएम अरविंद केजरीवाल सहित पांच की संख्या है।

