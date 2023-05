केंद्र से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे केजरीवाल, अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगी आप

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 23, 2023 10:13 AM

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। सर्वोच्च न्यायलय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार 19 मई की रात को एक अध्यादेश लेकर आई।

