AAP vs Delhi LG: स्थायी समिति चुनाव पर हंगामा, महापौर शैली ओबेरॉय ने कहा- इलेक्शन नहीं?, उपराज्यपाल वीके सक्सेना बोले-दोपहर एक बजे कराओ...

AAP vs Delhi LG: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बृहस्पतिवार को देर रात एक आदेश में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त से कहा कि निगम की स्थायी समिति की एक रिक्त सीट पर चुनाव शुक्रवार को कराया जाए। इससे पहले इस पूरे मामले में दिनभर नाटकीय घटनाक्रम रहा जिसमें महापौर शैली ओबेरॉय ने पांच अक्टूबर तक के लिए चुनाव स्थगित कर दिया था, जबकि बाद में उपराज्यपाल ने महापौर का फैसला पलट दिया था। निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने देर रात जारी एक आदेश में कहा कि उपराज्यपाल ने स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव शुक्रवार को दोपहर एक बजे कराने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार समिति की छठी सीट का चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त निगम आयुक्त जितेंद्र यादव को एमसीडी की सदन बैठक का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यह सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हो गई थी। पार्षदों की तलाशी को लेकर हुए व्यवधान के बाद महापौर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी स्थायी समिति का चुनाव स्थगित कर दिया गया और सदन की बैठक पांच अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करते हुए सक्सेना ने देर रात स्थायी समिति की अंतिम रिक्त सीट के चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलट दिया और एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को रात 10 बजे तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। महापौर शैली ओबेरॉय ने दावा किया कि यह पहली बार है जब पार्षदों की सुरक्षा जांच की गई है और उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक तथा सदन के सदस्यों के लिए अपमानजनक बताया।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की छठी सीट के लिए चुनाव बृहस्पतिवार को पूरे दिन उठापटक की स्थिति के बाद स्थगित कर दिया गया। महापौर शैली ओबेरॉय ने पांच अक्टूबर तक के लिए चुनाव स्थगित कर दिया था, जबकि बाद में उपराज्यपाल वी.केँ. सक्सेना ने महापौर का फैसला पलट दिया था।

