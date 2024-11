AAP Releases 1st List: भाजपा-कांग्रेस छोड़कर आए 6 दलबदलुओं को टिकट?, पहली सूची में बाहरी नेताओं पर भरोसा, देखें 11 प्रत्याशियों की लिस्ट

Highlights AAP Releases 1st List Of 11 Candidates For 2025 Delhi Assembly Elections: मटियाला के विधायक गुलाब सिंह को बाहर कर दिया गया। AAP Releases 1st List Of 11 Candidates For 2025 Delhi Assembly Elections: सुमेश शौकिन को टिकट दिया गया है। AAP Releases 1st List Of 11 Candidates For 2025 Delhi Assembly Elections: भाजपा और कांग्रेस छोड़कर आए छह नेताओं के नाम शामिल हैं।

AAP Releases 1st List Of 11 Candidates For 2025 Delhi Assembly Elections: आम आदमी पार्टी ने फरवरी 2025 में आसन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा की। उम्मीदवारों की घोषणा करने में अरविंद केजरीवाल ने बाजी मार ली है। AAP ने पहली सूची में छह दलबदलुओं को टिकट दिया है। आप की सूची के मुताबिक ब्रह्म सिंह तंवर छतरपुर से चुनाव लड़ेंगे और अनिल झा किराड़ी सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा घोषित 11 उम्मीदवारों की सूची में हाल ही में भाजपा और कांग्रेस छोड़कर आए छह नेताओं के नाम शामिल हैं। मटियाला के विधायक गुलाब सिंह को बाहर कर दिया गया और सुमेश शौकिन को टिकट दिया गया है।

First list of AAP candidates for Delhi Elections is OUT‼️



All the best to all the candidates ✌️🏻



फिर लायेंगे केजरीवाल ! 🔥#PhirLayengeKejriwalpic.twitter.com/YTbnqpzqEC — AAP (@AamAadmiParty) November 21, 2024

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस से हाल ही में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप में शामिल हुए छह नेताओं के नाम भी सूची में शामिल हैं। ब्रह्म सिंह तंवर (छतरपुर), अनिल झा (किरारी), बी बी त्यागी (लक्ष्मी नगर) हाल ही में भाजपा छोड़कर आप में शामिल हुए थे।

जबकि जुबैर चौधरी (सीलमपुर), वीर सिंह धींगान (सीमापुरी) और सुमेश शौकीन (मटियाला) कांग्रेस छोड़ने के बाद आप में शामिल हो गए थे। जिन अन्य उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है उनमें सरिता सिंह (रोहतास नगर), रामसिंह नेता जी (बदरपुर), गौरव शर्मा (घोंडा), मनोज त्यागी (करावल नगर) और दीपक सिंघल (विश्वास नगर) का नाम शामिल है।

पार्टी संयोजक केजरीवाल की अध्यक्षता में आप की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक के बाद इन नामों की घोषणा की गई। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं।

Web Title: AAP Releases 1st List Of 11 Candidates For 2025 Delhi Assembly Elections Tickets 6 leaders left BJP Congress outside leaders see list 11 candidates 6 Turncoats Given