Balkar Singh Video Call: महिला के कपड़े उतरवाए, और 'आप' मंत्री बलकार करने लगा हस्तमैथुन, बीजेपी ने वीडियो जारी किया

Highlights आप मंत्री बलकार सिंह का एमएमएस लीक बीजेपी ने आप मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मंत्री का वीडियो

Balkar Singh Video Call: पंजाब सरकार में मंत्री बलकार सिंह का वीडियो बीजेपी ने जारी कर आरोप लगाया है कि उसने एक महिला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके सामने हस्तमैथुन किया।

बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से पोस्ट कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के मंत्री बलकार सिंह के पास एक 21 साल की बहन आती है कहती है मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत हैं।

Characterless AAP AAP = Anti Aurat Party After Lal Chand Kataruchak now Balkar Singh, AAP MLA whose video of masturbating with a 21-year girl is viral Even Congress is attacking AAP but remains silent on Swati Maliwal Will Kejriwal & Mann sack Balkar Singh? Will Kejriwal… pic.twitter.com/SgGM6E2oCd

बलकार उसे वीडियो काल करने को कहता हैं , उसे कपड़े उतारने को मजबूर करता है और हस्तमेथुन करता हैं । मैं इस मामले में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मांग करता हूं कि तुरंत बलकार को बर्खास्त करें।

Another day… Another vulgar action of AAP minister exposed in public! Earlier it was Kataruchakk and now Balkar Singh, AAP MLA whose video of masturbating with a 21-year girl shames every Punjabi It’s totally unacceptable that the land of Gurus & Pirs is run by people who have… pic.twitter.com/1gCsmAvrP4