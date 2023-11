Delhi Excise Policy Case: आप नेता संजय सिंह की 4 दिसंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत, जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का किया रुख

नई दिल्ली: एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति मामले में AAP सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी। अब, 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, राज्यसभा सांसद ने मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया है।

