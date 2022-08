आप विधायक सोमनाथ भारती को शक- भाजपा ने किया हनीट्रैप का प्रयास, अज्ञात महिला संग व्हाट्सएप चैट साझा की

Highlights आप विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि उन्हें हनीट्रैप करने का प्रयास किया गया। उन्होंने इसके पीछे भाजपा की भूमिका का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली पुलिस से इसकी जांच करने का आग्रह किया।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती ने गुरुवार को कहा कि उन्हें हनीट्रैप करने का प्रयास किया गया और इसके पीछे भाजपा की भूमिका का आरोप लगाया। मालवीय नगर के विधायक ने ट्विटर पर एक अज्ञात महिला के साथ बातचीत के स्क्रीनशॉट साझा किए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "यहां मुझे हनीट्रैप करने का एक और प्रयास है, कल प्रयास किया गया। पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दिल से दिल्ली पुलिस से इसकी जांच करने का आग्रह करता हूं क्योंकि मुझे पूरा संदेह है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है।"

आप विधायक सोमनाथ भारती का यह ट्वीट उस समय सामने आया जब आप ने आरोप लगाया था कि उसके दिल्ली के 40 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा निशाना बनाया गया था, जिसमें से प्रत्येक को पक्ष बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "भाजपा ने आप के 12 विधायकों से पाला बदलने के लिए संपर्क किया था। हालांकि, विधायकों ने कहा है कि वे आप के साथ हैं। भाजपा आप के 40 विधायकों को पाला बदलने के लिए 20-20 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ निशाना बना रही थी।"

Here is another attempt to honeytrap me, attempted yesterday. Never before has anything similar happened. I sincerely urge .@DelhiPolice to investigate this as I have a strong suspicion that .@BJP4India is behind this. pic.twitter.com/O0ZPpZOAfV