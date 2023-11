"आप कंडोम का प्रचार करवाइये विधानसभा में", बिहार विधानसभा के बाहर भाजपा-राजद विधायक के बीच हुई तीखी नोकझोंक, देखें वीडियो

Highlights भाजपा विधायक कुंदन सिंह और राजद विधायक विजय मंडल के बीच विधानसभा परिसर के बाहर तीखी नोकझोंक हुई आरक्षण के मुद्दे पर दोनों विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली भाजपा विधायक ने राजद सदस्य से कहा, आप विधानसभा में कंडोम का प्रचार करवाएं

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन्म नियंत्रण संबंधी टिप्पणी पर विरोध की आग गुरुवार को भी जारी रही जब भाजपा विधायक कुंदन सिंह और राजद विधायक विजय मंडल के बीच विधानसभा परिसर के बाहर तीखी नोकझोंक हुई। आरक्षण के मुद्दे पर उनके बीच तीखी बहस देखने को मिली।

कैमरे पर राजद सदस्य के साथ तीखी नोकझोंक के बाद, भाजपा विधायक ने मीडियाकर्मियों से कहा, "वे दावा कर रहे हैं कि भाजपा ने मंडल आयोग का विरोध किया था। उन्हें पता नहीं है कि भाजपा उस समय गठबंधन सरकार का हिस्सा थी। हालांकि, सरकार गिर गई (पैनल की सिफारिशों को लागू करने से पहले)। वे (राजद) तथ्यों से अनभिज्ञ हैं।"

सिंह ने आगे दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन, जिसमें राजद एक हिस्सा है, कंडोम के लिए प्रचार अभियान चलाने के लिए विधान सभा के पटल का उपयोग कर रहा है। भाजपा विधायक ने राजद सदस्य की ओर इशारा करते हुए कहा, "आप विधानसभा में कंडोम का प्रचार करवाएं..."

VIDEO | BJP MLA Kundan Singh and RJD MLA Vijay Mandal engage in heated exchange of words inside #Bihar Assembly premises over the issue of reservation. pic.twitter.com/BdV1Fz6sWg