AAP का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा- "भाजपा को चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले सताने लगा डर"

Highlights आप का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा- "भाजपा डरपोक पार्टी है" राघव चड्ढा ने कहा, भाजपा को इंडिया गठबंधन की सुनिश्चित जीत के मद्देनजर चुनाव रद्द करा दिया कुछ ही समय पहले आप और कांग्रेस ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए गठबंधन किया था

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मद्देनजर भाजपा डर गई है। इसी कारण भाजपा ने चंडीगढ़ चुनाव ही रद्द करा दिया। इसके साथ ही आप नेता ने कहा, "भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है, जो 0 पर आउट होने के बाद अपना बैट लेकर घर भाग जाता है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में BJP ने एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या की।"

वो यहीं नहीं रुके उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने इंडिया गठबंधन के हाथों हार देखते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव ही रद्द करा दिया। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ये भाजपा कायर है और उसे डर सताने लगा है।

अभी पिछले दिनों ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ने का निर्णय किया था। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से पूर्व सांसद पवन बंसल ने दी थी। उन्होंने बताया था कि लोकसभा चुनाव इस साल, इससे पहले चंडीगढ़ के निगम चुनाव होने हैं।



सोशल मीडिया पर डॉ. रंजन नाम के एक यूजर ने लिखा कि इंडिया गठबंधन चंडीगढ़ चुनाव क्लीन स्वीप करेगा। यह भाजपा सरकार के सफाए से पहले मात्र शुरुआत भर है। उन्होंने कहा कि बुधवार को राघव चड्ढा ने कहा था और आज मोदी सरकार ने चुनाव रद्द करा दिया।



"INDIA will score a Big Victory in #Chandigarh & it will be beginning of the end of Anti-Democratic BJP Govt"



AAP MP Raghav Chadha said this yesterday & today Modi proved him right, Cancelled the Election itself!!



Eternal Truth;

"Modi is a Coward & a Psychopath"#BJPFearsINDIApic.twitter.com/2OStLWldoI