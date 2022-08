गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने दस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जानिए किसे मिला टिकट

Highlights आप ने गुजरात विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की आप की पहली लिस्ट में 10 उम्मीदवारों की घोषणा केजरीवाल ने विकास के दिल्ली मॉडल का हवाला दिया

नई दिल्ली: इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधान सभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी ने राज्य के विधान सभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। पहली लिस्ट में दस उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए देओदर से भीमाभाई चौधरी, सोमनाथ से जगमाल वाला, छोटा उदयपुर से अर्जुन राठवा, बेचराजी से सागर राबरी, राजकोट ग्रामीण से वशराम सागठिया, कामरेज से राम धादुक, राजकोट दक्षिण से शिवलाल बरासिया, गारियाधर से सुधीर वघानी, बारदोली से राजेंद्र सोलंकी और नरोदा से ओम प्रकाश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है।

