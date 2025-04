Udhampur Encounter: बसंतगढ़ में सेना की आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद

Udhampur Encounter: उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में थोड़ी देर पहले आतंकियों के साथ शुरू हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने गश्‍ती दल पर अचानक गोलियों की बौछार शुरू कर दी।

अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्‍त सुरक्षाबलों को इलाके की ओर रवाना किया गया है। फिलहाल मुठभेड़ में शामिल आतंकियों की संख्‍या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

यह इलाका अपने खतरनाक इलाके और घने जंगल के लिए जाना जाता है, जो भारतीय सेना की 9वीं कोर के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि यह 16वीं कोर की परिचालन सीमा से भी सटा हुआ है। भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार, विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया।

J-K: Encounter breaks out between security forces, terrorists in Udhampur



