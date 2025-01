आज रात आकाश में दिखाई देगा दुर्लभ नज़ारा, एक सीध मे होंगे 6 ग्रह, जानिए कैसे, कहाँ और कब देखें

नई दिल्ली: आज रात आकाश में दुर्लभ नजारा दिखाई देगा। आज छह ग्रह- शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस रात के आकाश में एक सीध में आने वाले हैं। इस घटना को 'ग्रहों की परेड' के रूप में जाना जाता है, यह शानदार घटना 18 जनवरी से दिखाई दे रही है और फरवरी की शुरुआत तक जारी रहेगी। यह 29 जनवरी को अपने चरम पर होगी। हालांकि, आज रात सभी छह ग्रह सूर्य के एक ही तरफ एक विस्तृत चाप में एक सीध में होंगे, जिससे पृथ्वी के ऊपर एक शानदार दृश्य दिखाई देगा। इस घटना को पृथ्वी से नंगी आँखों से देखा जा सकता है।

खगोलविद इस प्रकार की घटना को 'ग्रहों की सीध' कहते हैं, जो इसलिए होती है क्योंकि ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक समतल में करते हैं जिसे क्रांतिवृत्त कहा जाता है। स्पेस डॉट कॉम के अनुसार, 'हमारे सांसारिक आकाश में ग्रह हमेशा एक सीध में कहीं दिखाई देते हैं,' जिससे इस तरह की सीध संभव हो पाती है।

इस खगोलीय घटना को देखने का सबसे सही समय सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को नंगी आँखों से देखा जा सकेगा, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होगी। शुक्र और शनि दक्षिण-पश्चिम में प्रमुख होंगे, बृहस्पति ऊपर चमकते हुए दिखाई देंगे और मंगल पूर्वी आकाश में उदय होगा। भारत में, सूर्यास्त 25 जनवरी को शाम 5:53 बजे होने वाला है।

यह संरेखण लगभग तीन घंटे तक चलेगा जब तक कि शुक्र और शनि क्षितिज से नीचे नहीं चले जाते। मंगल, अपने लाल रंग के साथ, एक चमकते हुए बल्ब की तरह दिखाई देगा। शुक्र आकाश में सबसे चमकीला ग्रह होगा, जबकि शनि और बृहस्पति क्रमशः पश्चिम और दक्षिण में छोटे बिंदुओं के रूप में चमकेंगे।

Don’t miss a stunning planetary alignment in our night sky!



Look up for a chance to see the rare showing of planets - Mars, Jupiter, Saturn and Venus in alignment across the night sky. If you have a telescope, you can also glimpse Uranus and Neptune joining in on the parade.… pic.twitter.com/SU27k7JTgm