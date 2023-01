कभी नहीं देखा होगा ऐसा हिमस्खलन! जम्मू-कश्मीर के गांदरबल इलाके में गिरी बर्फ की चादर, जान बचाने के लिए एक दूसरे को हटाते दिखे स्थानीय

Highlights जम्मू-कश्मीर के गांदरबल इलाके से हिमस्खलन की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ऐसे में अधिकारियों द्वारा अनंतनाग, कुलगाम और राजौरी जिलों में हिमस्खलन होने की संभावना जताई गई है।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल के सरबल इलाके में एक जबरदस्त हिमस्खलन हुआ है जिसका एक वीडियो सामने आया है। जारी वीडियो में यह देखा गया है कि धीरे-धीरे पहाड़ों पर हिमस्खलन होता है और नीचे चारो और फैल जाता है।

जानकारी के अनुसार, इस हिमस्खलन में मेगा टनल प्रोजेक्ट के वर्कशॉप को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी इस वीडियो में यह देखा गया है कि पहाड़ों पर हिमस्खलन हो रहा है और नीचे मौजूद लोगों एक दूसरे को सुरक्षित जगह जाने को कह रहे है। वीडियो में बर्फ की चादर को नीचे आते हुए देखा गया है और लोगों को सुरक्षित जगह पर जाते और छूपते हुए देखा गया है।

वीडियो के दूसरे भाग में यह देखा गया है कि हिमस्खलन के बाद पूरे जगह पर अंधेरा छा गया है और हर जगह बर्फ ही बर्फ दिख रहा है। वायरल वीडियो में यह देखा गया है कि लोग बीच में मौजूद है और चारों और से हिमस्खलन हो रहा है और बर्फ नीचे आ रहा है।

