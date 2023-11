Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक हुई बंपर वोटिंग, 70% से अधिक मतदान दर्ज, छत्तीसगढ़ में भी 67.34% हुआ मतदान

Madhya Pradesh Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश में शुक्रवार को एक चरण के तहत राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब तक 71.16% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं निर्वाचन आयोग के अनुसार, शाम 5:00 बजे तक छत्तीसगढ़ चुनाव के दूसरे चरण में 67.34% मतदान हुआ।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कुल 958 उम्मीदवार, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, आठ राज्य मंत्री और चार संसद सदस्य शामिल हैं, 70 सीटों की लड़ाई में जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 विधानसभा सीटें मैदान में हैं। दोनों राज्यों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

