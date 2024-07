देश को चक्रव्यूह में इन 6 लोगों ने फंसाया, राहुल गांधी बोले, फिर लोकसभा में जमकर हुआ हंगामा

Highlights राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण में कुछ ऐसा बोला जिसके बाद सत्तापक्ष ने जमकर काटा हंगामा इस बीच लोकसभा स्पीकर ने भी नेता प्रतिपक्ष को नियम और मर्यादा का पाठ पढ़ाया

नई दिल्ली: चालू संसद के सत्र में आज राहुल गांधी ने उस चक्रव्यूह के बारे में बात की जो हजारों साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ। उन्होंने बताया कि धोखा देकर को अभिमन्यू को 6 लोगों ने फंसाया, इसके साथ उन्होंने सभी के नाम लिए, इतनी देर में बात को आज के दौर से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने कह दिया 21वीं सदी में भी कुछ लोग देश को चक्रव्यूह में फंसाए हुए हैं। इस चक्रव्यूह को वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं।

उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि आज यानी 21वीं सदी में नया पद्मव्यूह तैयार किया गया है, जो लोटस के शेप में है, उसका जिन प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। कांग्रेस नेता कहते हैं कि अभिमन्यू को जैसे चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया जा रहा है।

हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, देश की माताओं-बहनों के साथ, किसानों के साथ, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ धोखा दिया गया। इस बात को पूरा करते हुए राहुल गांधी ने अभिमन्यू को मारने वाले 6 लोगों के नाम गिनाते हुए बताया कि इसमें द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, क्रितवर्मा, अश्वधामा और शकुनी शामिल थे। वहीं, आज जो देश में चक्रव्यूह व्याप्त है, उसके केंद्र में 6 लोग हैं, जो पूरी तरह से देश को नियंत्रण करते हैं।

राहुल गांधी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी, अजीत ढोभाल जी, अडानी जी और अंबानी जी देश को कंट्रोल कर रहे हैं।

#WATCH | LoP in Lok Sabha Rahul Gandhi says, "The 'Chakravyuh' that has captured India has 3 forces behind it. 1) The idea of monopoly capital - that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. So, one element of the 'Chakravyuh' is coming from the concentration… pic.twitter.com/hoRgjBOZkc