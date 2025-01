Tirupati Stampede: तिरुपति मंदिर भगदड़ हादसे में 6 की मौत, PM मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया दुख

Tirupati Stampede: आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार रात दर्शन के लिए भीड़ द्वारा भगदड़ के बाद यह घटना हुई। घटना में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद से राज्य स्तर पर प्रशासन मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को स्थिति का जायजा लेने और घायलों से मिलने तिरुपति पहुंचेंगे। यह घटना तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टोकन बांटने के दौरान हुई। 10 जनवरी से शुरू हो रहे 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए देशभर से सैकड़ों श्रद्धालु आए थे।

मृतकों में से एक की पहचान मल्लिका के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर तमिलनाडु की रहने वाली है। घायलों को इलाज के लिए तिरुपति रुया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आंध्र के सीएम नायडू ने जताया गहरा सदमा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा सदमा जताया। नायडू ने घटना में घायलों को दिए जा रहे उपचार के बारे में अधिकारियों से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को घटनास्थल का दौरा करने और घायलों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए राहत उपाय करने का आदेश दिया।

पीएम मोदी ने जताया दुख

पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुपति में विष्णु निवासम के पास हुई एक दुखद भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार घटना के पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, प्रधान मंत्री कार्यालय ने लिखा, "आंध्र प्रदेश के तिरूपति में भगदड़ से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ही ठीक हो जाएं।" एपी सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है: पीएम @नरेंद्र मोदी।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया और तिरुपति भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। शाह ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, "तिरुपति मंदिर में भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तिरुपति विष्णु निवासम टिकट काउंटर पर भगदड़ की घटना से मैं बहुत स्तब्ध हूं। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपनी जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने कहा, "वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट जारी होने के मद्देनजर तिरुपति के विभिन्न हिस्सों में भगदड़ में भक्तों की मौत से मैं बहुत दुखी हूं। टीटीडी को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक व्यापक व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार मृतक श्रद्धालुओं के परिवारों के साथ खड़ी है।"

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "तिरुपति में हुई दुखद भगदड़ बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस कठिन समय में हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूँ।"

पूर्व टीटीडी अध्यक्ष भूमा करुणाकर रेड्डी ने तिरुपति में विष्णु निवासम में हुई दुखद भगदड़ की घटना को लेकर गठबंधन सरकार की आलोचना की और इसे "प्रशासनिक विफलता" बताया। रेड्डी ने जानमाल के नुकसान पर दुख जताया और उचित व्यवस्थाओं की कमी पर सवाल उठाया। उन्होंने वर्तमान टीटीडी अध्यक्ष की आलोचना की कि उन्होंने श्रद्धालुओं की सेवा करने के बजाय राजनीतिक प्रचार को प्राथमिकता दी और टिकट कुप्रबंधन के आरोपों की जांच की मांग की। उन्होंने टीटीडी अध्यक्ष, स्थानीय एसपी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार को इस त्रासदी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से माफी मांगनी चाहिए।

