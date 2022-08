जम्मू कश्मीर में ITBP के जवानों को ले जा रही बस खाई में गिरी, 6 जवान शहीद, कई गंभीर रूप से घायल

Highlights ITBP के जवानों को ले जा रही बस खाई में गिरी अनंतनाग में चंदनवाड़ी के पास हुआ हादसा आईटीबीपी के 6 जवान शहीद

पहलगाम: जम्मू कश्मीर से एक बड़े हादसे की खबर आई है। यहां ITBP के 37 और जम्मू-कश्मीर पुलिस के 2 जवानों सहित 39 लोगों को ले जा रही एक सिविल बस नदी में गिर गई है। बताया जा रहा है कि अचानक ब्रेक फेल होने के बाद बस अनियंत्रित होकर नदी के किनारे गिर गई। सैनिक चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी तक मिली जानकारी में छह जवानों के शहीद होने की खबर है।

Jammu & Kashmir | A number of ITBP jawans feared injured after the vehicle they were travelling in rolled down the road at Frislan, Pahalgam. The jawans were deputed in the area for Amarnath Yatra. Details awaited. pic.twitter.com/0dF2roLN7t

इन जवानों को चंदनवाड़ी में अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात किया गया था। अमरनाथ यात्रा के समाप्त होने के बाद ये जवान वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त ही यह हादसा हुआ। जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं। अनंतनाग में मेडिकल टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अनंननाग जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हादसे में तीन जवान मामूली रूप से घायल हैं जिनका इलाज पहलगाम में ही चर रहा है। बाकि गंभीर रूप से घायलों को अनंतनाग जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Pahalgam, J&K | Six ITBP personnel have lost their lives, while several other personnel received injuries, who are being airlifted to Army hospital, Srinagar for treatment: Police



A bus carrying 37 ITBP personnel and two J&K Police personnel fell into riverbed in Pahalgam today pic.twitter.com/lVhNooPzlT