घने कोहरे और शीत लहर के कारण 32 ट्रेनों की आवाजाही में देरी, यहां चेक करें लिस्ट

Highlights कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 32 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में शनिवार को कहीं घने और कहीं बहुत घने कोहरे की चादर छाई हुई है। दृश्यता घटने के कारण इन क्षेत्रों में ट्रेनों के आवागमन में भी देरी हुई है।

नई दिल्ली: शीत लहर की मौजूदा स्थिति के कारण उत्तर और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है जबकि दृश्यता कम होने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस और दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस सहित 32 ट्रेनें कई घंटे की देरी से चलीं। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के कारण लोगों को सड़कों पर वाहन चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरने वाली दर्जन भर ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से ढाई घंटा लेट है। पूरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटा तो वहीं गया-नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस साढ़े तीन लेट चल रही है। इसी तरह ऐसी कई ट्रेनें हैं जोकि अपने अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं।

32 trains running late in the Northern Railway region due to fog, as per the latest information on 7th January. pic.twitter.com/yD5eQnCpGe