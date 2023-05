केरल: टूरिस्ट नाव पलटने से अब तक 21 लोगों की हुई मौत-कई घायल, 2-2 लाख मुआवजे का एलान, बचाव कार्य जारी

तिरुवनन्तपुरम: केरल के मलप्पुरम जिले में एक नाव के पलट जाने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह नाव 25 से अधिक लोगों को लेकर जा रही थी तभी यह घटना घटी है। यह हादसा तन्नूर के तूवल तेरम पर्यटन स्थल पर रविवार शाम को हुई है। नाव में कितने लोग सवार थे, इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।

मामले में बोलते हुए रीजनल फायर रेंज ऑफिसर शिजू केके ने कहा है कि इस हादसे में अब तक 21 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले खेल मंत्री वी अब्दुर्रमान ने 20 लोगों के मरने की पुष्टी की थी। इस बीच घटना की खबर मिलते ही केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने आधी रात में स्वास्थ्य विभाग की आपात बैठक बुलाई है और अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि घायलों का बेहतर इलाज हो।

#WATCH | Kerala: So far 18 people are dead after a tourist boat capsized near Tanur in Malappuram district of Kerala. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/hEJVDA4PHw