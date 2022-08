2008 के मालेगांव विस्फोट मामले का एक और गवाह मुकरा, अबतक 24 अपने बयान से पलटे

Highlights गवाह ने एनआईए को कोई बयान देने से इनकार कर दिया। गवाह आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी का मकान मालिक रह चुका है।

मुंबईः साल 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक और गवाह मुकर गया। गवाह ने एनआईए को कोई बयान देने से इनकार कर दिया। 23 अगस्त को विशेष एनआईए अदालत के समक्ष गवाह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गवाही देनेवाला शख्स आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी का मकान मालिक था जिसके यहां वह (आरोपी) 2006-07 में कुछ समय के लिए रहा था।

गौरतलब है कि इससे पहले विस्फोट से जुड़े मामले के एक आरोपी को कथित तौर पर गोला-बारूद बेचने वाला एक लाइसेंसी हथियार डील अपने बयान से पलट गया था। अब तक इस मामले में 24 गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं।

2008 Malegaon blast | Another witness turned hostile before Special NIA Court yesterday, 23rd August. He was the landlord of accused Sudhakar Chaturvedi, briefly in 2006-07. He denied having given any statement to NIA.



He is the 24th witness in this case who has turned hostile.