गुजरात के गोधरा कांड 2002 मामले में 8 अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2002 में हुए गुजरात के गोधरा कांड में 8 अभियुक्तों को जमानत दी है। फरवरी 2002 में हुई इस घटना में गोधरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन की बोगी में आग लगा गई थी। इसमें 58 यात्री जिंदा जलकर मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर कारसेवक थे जो कि अयोध्या से लौट रहे थे। इसी घटना के बाद गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में दंग भड़के।

Supreme Court grants bail to eight accused persons in 2002 Godhra train coach-burning case. pic.twitter.com/UaHAZnUYRL