जम्मू-कश्मीर में कार्रवाई में 2 सैनिक शहीद, एक अन्य ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ भीषण गोलीबारी के दौरान दो सैनिक शहीद हो गए। एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने ये जानकारी साझा की। वहीं, कठुआ में एक अलग मुठभेड़ में राइजिंग स्टार कॉर्प्स के जवानों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया।

सेना ने एक बयान में कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर, किश्तवाड़ के चटरू में जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। दोपहर 3:30 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया गया। सेना ने कहा कि आगामी गोलीबारी में दो सैनिक मारे गए। ऑपरेशन जारी है।

किश्तवाड़ के चटरू में गोलीबारी तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने इलाके में एक अभियान शुरू किया। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने कहा कि किश्तवाड़ में मुठभेड़ में शामिल वही आतंकवादी जुलाई में डोडा में एक अन्य मुठभेड़ से जुड़े हुए हैं, जब कार्रवाई में एक अधिकारी सहित चार सैनिक मारे गए थे।

