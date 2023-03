मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में छोड़े गए 19 दलदली हिरण, बारासिंघों के लिए बनाया गया खास बाड़ा, देखें वीडियो

Highlights मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 19 दलदली हिरण छोड़े गए है। इन हिरणों में 11 नर और आठ मादा हिरण शामिल है। यही नहीं इन हिरणों के लिए खास बाड़ा भी बनाया गया है ताकि इनकी रक्षा की जा सके।

भोपाल: मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 19 दलदली हिरण छोड़े गए है। इन 19 दलदली हिरणों को कान्हा नेशनल पार्क से लाया गया है। ऐसे में इन दलदली हिरणों को छोड़ने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एरियल व्यू से देखा गया है कि कैसे ये हिरण पिजरे से छुटने के बाद रिजर्व के वातावरण में घुल गए है।

इससे कुछ दिन पहले कूनो नेशनल पार्क में भी आठ चीतों को छोड़ा गया था। इन चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया था। ऐसे में अगर आप जब कभी भी मध्य प्रदेश में घूमना चाहें तो आप कुनो नेशनल पार्क और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का रूख कर सकते है।

The Centre has permitted us to bring 100 swamp deer, with 50 in the first year. So, today 19 of them have been brought - 11 males and 8 females. We have made an enclosure here, that is carnivore-proof. No carnivorous animal can go in. We have elephants too & we have made…