बिहार: शोभायात्रा में तेज रफ्तार ट्रक के घुस जाने से 12 लोगों की हुई मौत-कई घायल, पीएम मोदी समेत सीएम नीतीश ने जताया दुख-मुआवजे का किया एलान

Highlights बिहार के वैशाली में "भूमिया बाबा" के पूजा के दौरान एक घटना घट गई है। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए है। हादसे पर पीएम मोदी समेत सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है और मुआवजे का एलान किया है।

पटना: बिहार के वैशाली जिले के देसरी थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर एक शोभायात्रा (धार्मिक कार्यक्रम) में घुस जाने पर महिलाओं और 6 बच्चों सहित कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर शोक जताया है।

राज्य की राजधानी पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर वैशाली जिले में यह हादसा रात करीब नौ बजे उस समय हुआ जब लोग एक स्थानीय देवता "भूमिया बाबा" की पूजा करने के लिए सड़क के किनारे एक "पीपल" के पेड़ के सामने एकत्र हुए थे।

स्थानीय राजद विधायक मुकेश रौशन ने मौके पर पहुंचकर कहा, ‘‘12 लोगों की मौत हो गई है। नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।’’

