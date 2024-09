'राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपये का ईनाम', वीडियो संदेश के माध्यम से शिवसेना MLA ने की पेशकश

Highlights शिवसेना विधायक ने राहुल गांधी की आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के बयान पर दी प्रतिक्रिया बोले - राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को दूंगा 11 लाख रुपये का ईनाम पहले भी संजय गायकवाड़ ने विवादित बयानों के चलते सुर्खियां बटोरी हैं

मुंबई: शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने सोमवार को घोषणा की कि वह आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के बारे में अपनी टिप्पणी पर विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपये की पेशकश करेंगे। गायकवाड़ ने अपनी असामान्य पेशकश करने से पहले संवाददाताओं से कहा, "जब राहुल गांधी विदेश में थे, तब उन्होंने कहा था कि वह भारत में आरक्षण प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं। इससे कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है।"

विदर्भ क्षेत्र की बुलढाणा विधानसभा सीट से विधायक गायकवाड़ विवादों से हमेशा दूर रहते हैं। पिछले महीने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी गायकवाड़ की कार साफ कर रहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर खूब चर्चा हुई थी। गायकवाड़ ने बाद में बताया कि पुलिसकर्मी ने गलती से कार के अंदर उल्टी कर दी थी, जिसके बाद उसने स्वेच्छा से कार साफ की थी।

इस साल की शुरुआत में गायकवाड़ ने यह दावा करके सुर्खियाँ बटोरीं कि उन्होंने 1987 में एक बाघ का शिकार किया था और उसके दाँत को गले में पहना था। इसके बाद राज्य वन विभाग ने दाँत की फोरेंसिक पहचान के लिए जाँच कराई और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत उन पर आरोप लगाया।

Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad stirs controversy, says Rs 11 lakh will be offered to anyone who chops off Rahul Gandhi's tongue. #RahulGandhi#SanjayGaikwadpic.twitter.com/S8lSkjNKtV