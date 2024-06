दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर छत गिरने से 1 की मौत, 5 घायल; प्रस्थान अस्थायी रूप से निलंबित

Highlights आज सुबह करीब 5.30 बजे दिल्ली फायर सर्विसेज को छत गिरने की कॉल मिली। डीआईएएल के मुताबिक, भारी बारिश के कारण यह हिस्सा ढह गया। विस्तारित टी1 आठ प्रवेश द्वारों को डिजीयात्रा के चेहरे की पहचान प्रणाली से सुसज्जित करता है।

नई दिल्ली: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) के टर्मिनल-1 पर शुक्रवार को भारी बारिश के बीच छत का एक हिस्सा टैक्सियों समेत कारों पर गिर गया, जिससे कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

रिपोर्ट के मुताबिक, आज सुबह करीब 5.30 बजे दिल्ली फायर सर्विसेज को छत गिरने की कॉल मिली। छत की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी ढह गई, जिससे टर्मिनल के पिक-अप और ड्रॉप क्षेत्र में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा। सभी घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया।

All departing and arriving flights from Terminal 3 and Terminal 2 are fully operational. Flights at Terminal 1 Arrivals are also operating. However, the departing flights from Terminal 1 are cancelled till 2 pm today: Delhi International Airport Limited (DIAL) pic.twitter.com/e4BeOBTMVf — ANI (@ANI) June 28, 2024

एएनआई ने बताया, "सुबह लगभग 5.30 बजे, दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल -1 पर छत गिरने के संबंध में एक कॉल मिली। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी का कहना है, तीन दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है।" यह सुनिश्चित करने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त वाहनों में कोई और न फंसा हो।

घटना के परिणामस्वरूप, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने टर्मिनल 1 से सभी प्रस्थान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, और सुरक्षा उपाय के रूप में चेक-इन काउंटर बंद कर दिए गए हैं। डीआईएएल के मुताबिक, भारी बारिश के कारण यह हिस्सा ढह गया।

#UPDATE | One person died after a portion of the canopy at Delhi Airport's Terminal 1 collapsed today: Delhi Fire Service https://t.co/CETWtY95jz — ANI (@ANI) June 28, 2024

डीआईएएल ने एक बयान में कहा, "आज सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण, दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के पुराने प्रस्थान प्रांगण में शामियाना का एक हिस्सा सुबह लगभग 5 बजे ढह गया। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है और आपातकालीन कर्मचारी प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।"

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरपु ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से घटना पर नजर रख रहे हैं और बचाव अभियान अभी भी जारी है।

नायडू ने ट्वीट में कहा, "टी1 दिल्ली हवाईअड्डे पर छत गिरने की घटना पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहा हूं। प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता साइट पर काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइंस को टी1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बचाव अभियान अभी भी जारी है।"

दिल्ली और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शुक्रवार तड़के आंधी और बिजली गिरने के साथ लगातार बारिश हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में जलभराव और सड़कें जलमग्न हो गईं।

राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिससे पूरे दिन तापमान थोड़ा कम रहा। इस क्षेत्र में बुधवार को भी प्री-मॉनसून बारिश हुई, जिससे दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को 31 अक्टूबर, 2023 को यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया था, लगभग 19 महीने बाद कोविड चिंताओं के कारण परिचालन निलंबित कर दिया गया था और बाद में नवीनीकरण के लिए। विस्तार का काम 2019 में शुरू किया गया था जब हवाई अड्डे पर हवाई यातायात की आवाजाही और यात्रियों की संख्या में उम्मीद से कहीं अधिक वृद्धि देखी गई थी।

Personally monitoring the roof collapse incident at T1 Delhi Airport. First responders are working at site. Also advised the airlines to assist all affected passengers at T1. The injured have been evacuated to hospital. Rescue operations are still ongoing. — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) June 28, 2024

विस्तारित टी1 आठ प्रवेश द्वारों को डिजीयात्रा के चेहरे की पहचान प्रणाली से सुसज्जित करता है। इसमें 20 स्वचालित ट्रे पुनर्प्राप्ति प्रणाली, 36 सेल्फ-बैगेज ड्रॉप कियोस्क सहित 100 चेक-इन काउंटर और 10 बैगेज रिक्लेम हिंडोला भी हैं।

टर्मिनल में वाहनों के आवागमन को आसान बनाने के लिए वास्तविक पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ लेन के साथ 24 प्रवेश बिंदु भी हैं। टर्मिनल के अंदर, यात्रियों को खरीदारी और भोजन सुविधाएं, एक प्रार्थना कक्ष, एक योग क्षेत्र, एक शांत क्षेत्र, लाउंज, चार्जिंग स्टेशन, एक स्व-दवा कक्ष, शिशु देखभाल कक्ष, स्मार्ट वॉशरूम और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। दिल्ली हवाई अड्डे का T1 दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन से जुड़ा है।

Web Title: 1 killed, 5 injured after roof collapses at Delhi Airport's Terminal-1; departures temporarily suspended