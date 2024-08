VIDEO: हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 1 की मौत, 28 लापता; बचाव अभियान जारी

शिमला: समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कम से कम 28 लोग लापता हैं, जिसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने एक बड़ा खोज और बचाव अभियान चलाया है।

Mandi, Himachal Pradesh: An incident of cloudburst has been reported in Thaltukhod of Padhar subdivision of Mandi. One body recovered, 9 people missing. Houses also damaged. District administration and NDRF team left for the spot: Apoorv Devgan, Deputy Commissioner Mandi — ANI (@ANI) August 1, 2024

शिमला जिले के रामपुर के समेज खड्ड क्षेत्र में कल देर रात बादल फट गया, जिससे अचानक और भीषण बाढ़ आ गई। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि घटना के बाद कुल 19 लोग लापता हो गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, पुलिस और होम गार्ड की टीमों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। कश्यप ने कहा, लापता लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

#WATCH | Himachal Pradesh: The water level in Beas River has increased due to heavy rains in the region; latest aerial visuals from the region pic.twitter.com/FI26AQIope — ANI (@ANI) August 1, 2024

मंडी जिले के पधर उपमंडल के थलटूखोड़ में एक और बादल फटने की सूचना मिली है। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा, एक शव बरामद कर लिया गया है और नौ लोग लापता बताए जा रहे हैं। भीषण बाढ़ के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमों को प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है।

#WATCH | Himachal Pradesh | 19 people are missing after a cloudburst in the Samej Khad of ​​Rampur area in Shimla district. The SDRF team at the spot for the search and rescue operation



(Visual source - DPRO Shimla) pic.twitter.com/afz23ylf4P — ANI (@ANI) August 1, 2024

इस बीच हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से डरावने दृश्य सामने आए हैं, जिसमें ब्यास नदी घाटियों और कस्बों से होकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

Himachal Pradesh | 19 people are missing after a cloudburst in the Samej Khad area of ​​Rampur area in Shimla district. SDRF team has left for the spot: Shimla Deputy Commissioner (DC) Anupam Kashyap — ANI (@ANI) August 1, 2024

Web Title: 1 dead, 28 missing after cloudburst in Himachal Pradesh rescue operation on