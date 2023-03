Oscar 2023: ऑस्कर में भारत का डंका! RRR के 'नाटु नाटु' गाने ने जीता बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग का अवॉर्ड

Highlights एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' के गीत 'नाटु नाटु' ने जीता 'बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग' कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड। पहली बार किसी भारतीय फिल्म के गाने ने इस कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड जीता है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने भी इतिहास रचते हुए 'डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट' श्रेणी में ऑस्कर जीता।

लॉस एंजेलिस: भारतीय फिल्म 'आरआरआर' के गीत 'नाटु नाटु' ने सर्वश्रेष्ठ मूल (ओरिजनल) गीत की श्रेणी में ऑस्कर अवॉर्ड जीत लिया है। इसी के साथ ऑस्कर-2023 में एक इतिहास रचा गया है। पहली बार 'बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग' कैटेगरी में किसी भारतीय फिल्म के गाने को नामांकित किया गया था और इस तरह 'नाटु नाटु' इस श्रेणी में यह अवॉर्ड जीतने वाला पहला भारतीय गाना है।

इस श्रेणी में 'नाटु नाटु' ने फिल्म 'टेल इट लाइक अ वुमन' के गीत 'अपलॉज', 'टॉप गन: मावेरिक' के गीत 'होल्ड माई हैंड', 'ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' के 'लिफ्ट मी अप' और 'एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स' के 'दिस इज ए लाइफ' को मात दी।

'Naatu Naatu' from 'RRR' wins the Oscar for Best Original Song! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/tLDCh6zwmn

तेलुगु गीत 'नाटु नाटु' के संगीतकार एम. एम. कीरावानी हैं और इसे आवाज काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने दी है। इस गाने को अभिनेता राम चरण और जूनियर एनटीआर पर फिल्माया गया है। इसमें दोनों के जोरदार डांस को को भी काफी सराहना मिल चुकी है।

Music composer MM Keeravaani and lyricist Chandrabose accept the Oscar for the Best Original Song for 'Naatu Naatu' from 'RRR'#Oscars



(Pic source: RRR) pic.twitter.com/mdHEb38jeQ