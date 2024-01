Golden Globes 2024: क्रिस्टोफर नोलन ने 'ओपेनहाइमर' के लिए जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, देखिये पूरी लिस्ट

Highlights गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड 2024 में फिल्म 'ओपेनहाइमर' ने सबसे अधिक प्रभावित किया है फिल्म 'ओपेनहाइमर' के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का गोल्डन ग्लोब जीता है वहीं सिलेन मर्फी ने मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब जीता है

लॉस एंजिल्स: फिल्मी दुनिया के प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड 2024 में फिल्म 'ओपेनहाइमर' ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। इस फिल्म को कुल 8 कैटगरी में नॉमिनेश मिला है। वहीं मार्गोट रोबी की फिल्म 'बार्बी' को कुल 9 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है।

समाचार वेबासइट इंडिया टुडे के अनुसार साल 2024 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की मेजबानी जानेमाने स्टैंड-अप कॉमेडियन जो कोय कर रहे हैं। अभी तक की घोषणा में कई कैटेगरी के विजेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। ड्रामा कैटेगरी में सिलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला है। वहीं उनके साथ 'ओपेनहाइमर' के फिल्म निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का गोल्डन ग्लोब जीता है।

Best Picture - Drama goes to Oppenheimer! 🎥✨ #GoldenGlobespic.twitter.com/grh3FBzYso