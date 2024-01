FIH Women’s Olympic Qualifiers: गोलकीपर बिचू देवी के साथ मैदान के बीच में आंसू बहाते खिलाड़ी, किस्मत ने नहीं दिया साथ, क्या टीम इंडिया पेरिस ओलंपिक नहीं खेलेगी!

Highlights गुरुवार को सेमीफाइनल में निर्धारित समय में 2-2 से बराबरी। 1984 में अपनी शुरुआत के बाद से ट्रैक रिकॉर्ड और रैंकिंग में बेहतर टीम से जब्बा दिखा दिया। भारत ने अपने अधिक कट्टर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी।

FIH Women’s Olympic Qualifiers: रांची में माहौल कुछ अलग था। भारतीय खिलाड़ी फैंस के सामने मायूस। साथी गोलकीपर बिचू देवी के साथ मैदान के बीच में आंसू बहाते हुए खड़ी भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल सबकुछ ठीक नहीं था। खिलाड़ी ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल नहीं कर सकी।

जर्मनी ने बराबरी के बाद सडन डेथ में 4-3 से जीत के साथ ओलंपिक क्वालीफायर के फाइनल में जगह बनाई और पेरिस का टिकट कटाया। गुरुवार को सेमीफाइनल में निर्धारित समय में 2-2 से बराबरी। 1984 में अपनी शुरुआत के बाद से ट्रैक रिकॉर्ड और रैंकिंग में बेहतर टीम से जब्बा दिखा दिया। भारत ने अपने अधिक कट्टर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी।

A 💔 in the shootout.

Our girls gave it all tonight, 2 amazing goals from the team first to take the lead by Deepika and a last minute equalizer in Q4 from Ishika.



But all is not lost yet, we still have a chance to win that ticket to Paris tomorrow.#HockeyIndia#IndiaKaGamepic.twitter.com/5jmnNdGrOT