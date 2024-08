WHO on mpox: मंकीपॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कही राहत की बात, कोविड से तुलना नहीं, रोका जा सकता है संक्रमण

Highlights डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूज ने एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात कही क्लूज ने कहा कि एमपॉक्स के किसी भी वैरियंट की तुलना कोविड से नहीं की जा सकती कहा कि इसके प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है

WHO on mpox: डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूज ने एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात कही है। मंगलवार, 20 अगस्त को हंस क्लूज ने कहा कि एमपॉक्स के किसी भी वैरियंट की तुलना कोविड से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इसके प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए वैश्विक प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

मीडिया ब्रीफिंग के दौरान क्लूज ने एमपॉक्स को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी भी दी और कहा कि इस पर दुनिया कैसे प्रतिक्रिया करती है, यह भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।

'एमपॉक्स से निपटना होगा'

यूरोप के लिए डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा, "हम एमपॉक्स से मिलकर निपट सकते हैं और हमें इससे निपटना चाहिए। क्या हम वैश्विक स्तर पर एमपॉक्स को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए सिस्टम स्थापित करना चुनेंगे? या हम घबराहट और उपेक्षा के एक और चक्र में प्रवेश करेंगे? हम अभी और आने वाले वर्षों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह यूरोप और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित होगी।"

एमपॉक्स क्या है

एमपॉक्स, एक वायरल संक्रमण है जो मवाद से भरे घावों और फ्लू जैसे लक्षणों का कारण बनता है। आमतौर पर यह कम खतरनाक होता है लेकिन जानलेवा भी हो सकता है। एमपॉक्स की क्लेड 1बी किस्म ने वैश्विक चिंता को जन्म दिया है क्योंकि यह नियमित निकट संपर्क के माध्यम से अधिक आसानी से फैलता है। पिछले सप्ताह स्वीडन में इस वैरिएंट के एक मामले की पुष्टि हुई और अफ्रीका में यह तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा कहर कांगो में है।

