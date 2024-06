International Yoga Day 2024: कब मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इस बार क्या है थीम, जानें इसके महत्व के बारे में

Highlights अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 शुक्रवार को पड़ रहा है। आज की आधुनिक जीवनशैली में हर किसी को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।

International Yoga Day 2024: हर साल 21 जून को दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकजुट होती है। यह वैश्विक घटना योग की प्राचीन भारतीय प्रथा और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर इसके गहरे प्रभाव को पहचानती है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय "महिला सशक्तिकरण के लिए योग" है। यह महिलाओं के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस दिन को मनाने के लिए, योग के अभ्यास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में कई गतिविधियां और सत्र आयोजित किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2014 में हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस विचार को पेश किया।

21 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उस आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति का प्रमाण है जिसे योग ने विश्व मंच पर लाया है। यह दिन लोगों को प्रतिदिन योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम से कहीं अधिक है। यह किसी व्यक्ति की आत्मा, शरीर और दिमाग को ऊर्जावान बनाने का एक तरीका है। आज की आधुनिक जीवनशैली में हर किसी को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।

21 जून 2024 को 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में "स्वयं और समाज के लिए योग" थीम के साथ भारत सरकार इस शक्तिशाली अभ्यास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान कर रही है।

As Yoga Day approaches, I am sharing a set of videos that will offer guidance on various Asanas and their benefits. I hope this inspires you all to practice Yoga regularly. https://t.co/Ptzxb89hrV