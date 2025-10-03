'दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप नहीं', दो राज्यों में मौतों के बाद केंद्र ने चेतावनी दी

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 11 बच्चों की मौत के बाद, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने छोटे बच्चों को कफ सिरप देने के खिलाफ एक चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा ज़िला पिछले एक पखवाड़े में किडनी फेल होने से नौ बच्चों की मौत से स्तब्ध है। मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य राजस्थान, जहाँ कुछ दिन पहले सीकर में भी ऐसी ही एक मौत हुई थी, के स्वास्थ्य अधिकारियों को अब संदेह है कि अंग फेल होने के ये मामले दूषित कफ सिरप के सेवन से जुड़े हैं।

मरने वाले नौ बच्चों में से कम से कम पाँच को कोल्ड्रेफ़ लेने का इतिहास था, और एक ने नेक्सट्रो सिरप लिया था। निजी डॉक्टरों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं: किसी भी वायरल मरीज़ का निजी तौर पर इलाज न किया जाए, बल्कि उसे सीधे सिविल अस्पताल भेजा जाए।

इन दुखद घटनाओं के बाद डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के बैचों की तत्काल जाँच की गई और राज्य भर में उनके वितरण पर रोक लगा दी गई। वर्तमान में, सर्दी, बुखार और फ्लू जैसे लक्षणों से प्रभावित 1,420 बच्चों की सूची पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।

हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिन कफ सिरपों को इन मौतों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है, उनके नमूनों में कोई मिलावट नहीं पाई गई। मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के नतीजों से पुष्टि हुई है कि सिरपों में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) या एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) नहीं थे - ये ऐसे रसायन हैं जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुँचाने के लिए जाने जाते हैं।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और मध्य प्रदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एसएफडीए) के सूत्रों ने भी इंडिया टुडे को इन निष्कर्षों की पुष्टि की। सीडीएससीओ के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया, "अभी तक हमारे परीक्षण में कोई मिलावट नहीं पाई गई है। सिरप में मिलावट की अब तक की सभी रिपोर्टें निराधार और निराधार हैं।"



