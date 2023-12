COVID-19 Sub-variant JN 1: केरल में कोविड-19 सब-वेरिएंट जेएन 1 का पहला मामला सामने आया, जानें क्या हैं इसके लक्षण और उपाय

Highlights केरल में नवीनतम कोविड उप-संस्करण जेएन.1 की सूचना मिली है जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 दिसंबर को प्रारंभिक उपाय शुरू किए डॉक्टर के अनुसार, जेएन.1 वैरियंट तेजी से फैलने और प्रतिरक्षा को दरकिनार करने में सक्षम है

COVID-19 Sub-variant JN 1:केरल में नवीनतम कोविड उप-संस्करण जेएन.1 की सूचना मिली है, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 दिसंबर को प्रारंभिक उपाय शुरू किए। महिला में उप-संस्करण की पहचान होने के बाद, देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। 13 दिसंबर को ये उपाय किए गए, और जिला कलेक्टरों के निर्देशन में 18 दिसंबर, 2023 तक जारी रहेंगे।

एएनआई से बातचीत में नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष राजीव जयदेवन ने कहा कि जेएन.1 किस्म तेजी से फैलने और प्रतिरक्षा को दरकिनार करने में सक्षम है। जयदेवन ने कहा, "जेएन.1 एक अत्यधिक प्रतिरक्षा-रोधी और तेजी से फैलने वाला वैरिएंट है जो एक्सबीबी और इस वायरस के सभी पिछले संस्करणों से काफी अलग है। यह उन लोगों को संक्रमित करने की अनुमति देता है जिन्हें पहले कोविड संक्रमण हुआ है और जिन लोगों को टीका लगाया गया है।"

Kerala Health Minister Veena George says, "No need of any worry. That is a sub-variant (COVID-19 sub-strain JN.1). Now it is detected. Two or three months back it was detected in Indians when they were tested at Singapore airport. It is existing in other parts of India. Kerala… pic.twitter.com/u7iiQoxaBJ